Covid: la provincia di Cuneo rimane zona rossa fino a domenica 18 aprile, con verifica venerdì 16

Mentre per il resto della Regione Piemonte era già stato attivato il regime di zona arancione, la provincia di Cuneo era rimasta in zona rossa fino a domani, mercoledì 14, prevedendo un sufficiente calo dell'incidenza di casi di contagio. Invece i dati epidemiologici che sono stati appena trasmessi alla Regione Piemonte, aggiornati alla data di oggi, certificano per la provincia di Cuneo una ulteriore crescita dell’incidenza a 277 casi ogni 100.000 abitanti, nettamente superiore alla soglia di allerta di 250.



«In linea con il nuovo decreto - comunica la Giunta Regionale -, che prevede in questi casi misure più restrittive, la Regione Piemonte si trova obbligata a prorogare la permanenza della provincia di Cuneo in zona rossa fino a domenica 18 aprile. Venerdì 16 aprile si procederà a una nuova verifica dell’evolversi della situazione, per analizzare la possibilità, in caso di miglioramento dei dati, di anticipare l’ingresso in zona arancione già dal weekend».