La rivoluzione della moda nell’era del digitale

La tecnologia sta cambiando radicalmente anche il mondo della moda. L’avreste mai immaginato solamente qualche anno fa? Impensabile, vero? Eppure, se proviamo a dare uno sguardo intorno a noi, possiamo notare come tantissime attività sono stati completamente e radicalmente cambiate dall’avvento degli smartphone e dalla diffusione sempre maggiore di internet, che riveste un’importanza incredibile nella vita di tutti i giorni.

Anche ambiti come quello dello sport e dell’attività fisica, senza dimenticare tanti altri settori ancora, sono cambiati completamente grazie alla tecnologia. Maggiore accessibilità, una connettività incredibile, la possibilità di collegarsi con un amico che abita dall’altra parte del mondo e scambiarsi impressione, chiacchiere e pure vedersi in webcam in tempo reale. Insomma, la tecnologia sta cambiando la nostra esistenza e il campo della moda non poteva restarne fuori ovviamente.

LA PANDEMIA E L'EVOLUZIONE DIGITALE:

LA LONDON FASHION WEEK INTERAMENTE DIGITALE

Chi l’avrebbe mai detto? Eppure, il futuro potrebbe passare anche da queste situazioni in cui lo scenario è chiaramente reso obbligatorio per via della limitazione dei contagi. La London Fashion Week, la cui storia è stata ben raccontata all’interno di un interessante pezzo pubblicato su L’insider, edizione 2021, è totalmente diversa dalle altre, proprio per via del fatto che è stato previsto un format completamente online.

Un’agenda ricca comunque di appuntamenti, che contempla la presenza di ben 95 designer, con tantissime novità, come si può facilmente intuire e diversi marchi che hanno tanta voglia di mettersi in mostra sulle passerelle che si possono ammirare online.

Le presentazioni digitali, che sono state annunciate in via ufficiale qualche settimana fa da parte del British Fashion Council, sono diventate protagoniste, portando in scena le collezioni relative all’autunno e all’inverno 2021-2022.

La settimana della moda di Londra è una di quelle più amate in tutto il mondo, insieme a quella di New York, Milano e Parigi. Si tratta di un evento che è cambiato notevolmente rispetto all’inizio: si tratta della settimana della moda che è stata lanciata più di recente. Correva l’anno 1984, e in modo particolare il mese di febbraio, quando è stata proposta la prima edizione della London Fashion Week.

Tanto è cambiato da quel momento: nel 1984, infatti, sono state organizzate solamente 15 sfilate e presentazioni, con la presenza di 25 designer, mentre l’ambiente dove si è svolta la rassegna corrispondeva al Commonwealth Institute Car Park di Kensington. Discorso completamente differente per l’edizione 2020, trentasei anni dopo. Infatti, nell’edizione dello scorso anno sono state organizzate qualcosa come 72 tra sfilate e presentazioni, con un numero di designer che supera le 250 persone, così come è cambiata pure la Venue, visto che l’ambientazione per questo appuntamento è diventata il “The Store X” della capitale inglese.

UNA SELEZIONE DEI LOOK PIÙ BELLI

L’edizione 2021 della settimana della moda di Londra, ha chiaramente avuto una grande protagonista, ovvero Victoria Beckham, la più famosa fashion designer che era presente a questo appuntamento. Victoria ha scelto di proporre la sua collezione precedendo notevolmente sui tempi gli altri fashion designer. L’obiettivo era quello di mettere a disposizione del pubblico, virtuale si intende, dei capi decisamente concreti, che sono stati ideati appositamente per il periodo post-pandemia.

Molto interessanti anche le proposte di Molly Goddard, che ha realizzato dei veri e propri capolavori di tessuto, pensati per degli abiti che si caratterizzano per avere una gonna particolarmente ampia, ma anche interamente ruches. Per la realizzazione di un abito Lina serve mettere in conto qualcosa come 36 ore di lavoro, sfruttando il tulle rigido italiano che la stilista ha imparato ad apprezzare notevolmente.