Sci nordico, Pragelato festeggia: titolo italiano under 16 per Beatrice Laurent

Festeggia lo Sci Nordico Pragelato, al primo anno di attività. Al Passo Cereda, in Trentino, la valligiana Beatrice Laurent ha conquistato il titolo italiano nella 7,5 km a tecnica libera Under 16 femminile. Alle sue spalle Marit Folie (Sesvenna), mentre terza è giunta Arianna Broch (Primiero). Rostan conferma pienamente quanto di buono mostrato in Coppa Italia sulla pista della Val Troncea. Per lo sci pragelatese, settimana da incorniciare: dopo l'oro di Lorenzo Cuzzupè ai campionati italiani di slalom, categoria Ragazzi, ci pensa ora il fondo.