Addio all'imprenditore villafranchese Clemente Galleano

Clemente Galleano si è spento il giorno di Capodanno all’ospedale di Mondovì dove era ricoverato da alcune settimane, a causa delle complicazioni Covid. L’imprenditore, 73 anni, originario di Moretta, era molto noto nel settore del trasporto pubblico. Percorso iniziato nel 1973 con la fondazione della Seag a Villafranca, azienda di trasporto che fece crescere rapidamente potenziando i collegamenti tra l’area Saluzzese e Torino. Nel 2001 acquisì la saluzzese Ati. Dal 2015, dalla fusione delle due aziende è nata Bus Company che ha sede a Saluzzo, un deposito a Villafranca, e rappresenta una delle più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte Opera nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano nelle province di Cuneo e Torino e nel noleggio bus. Attualmente Clemente Galleano era presidente di Bus Company e del consorzio Granda Bus. “La vera forza di Bus Company è nel talento e nell'esperienza degli uomini e delle donne che ci lavorano” - soleva ripetere nell’incontro annuale che si teneva con i dipendenti. Così lo ricorda Daniele Barra, uno dei decani tra gli autisti della compagnia: “Uomo distinto e gentile, disposto al dialogo con tutti. Aveva la battuta pronta. L’importante è che torni il pullman! mi disse, sorridendo, alla mia ultima partenza per un viaggio un paio di mesi or sono”. I funerali si terranno lunedì 4 gennaio alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Moretta.