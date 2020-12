Saluzzo e le Terre del Monviso ospiti di "Case Ospitanti", il trekking (virtuale) tra i Sassi di Matera

Questa sera, mercoledì 30 dicembre, a partire dalle 20,30, Terres Monviso sarà ospite, per il secondo anno consecutivo, del Festival "Case Ospitanti" che si tiene a Matera. Il progetto dell'Ente Parco materano della Murgia sarà in streaming e permetterà di raccontare il territorio (candidato a Capitale Italiana della Cultura 2024) attraverso la musica occitana di Lou Dalfin, attraverso una ripresa video direttamente dalla Casa Museo di Silvio Pellico a Saluzzo.

In onda sul canale 16 del digitale terrestre in Basilicata e in Puglia, canale 519 di Sky, in streaming su www.trmtv.it e app trmtv per dispositivi mobili.La trasmissione sarà trasmessa contemporaneamente sul canale YouTube di TRM h24 e sulle pagine Facebook dell'Ente Parco della Murgia Materana e TRM network. Replica il 31 dicembre, alle 11 su TRM Art e alle 15 su TRM.