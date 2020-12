Rifiuti Zero Piemonte critico sul biodigestore di Piobesi

Rifiuti Zero Piemonte ha scritto a Regione, Città Metropolitana e sindaci di Vinovo e Piobesi, più sindaci di Candiolo, Carignano e La Loggia per illustrare la sua posizione critica verso l'iter del biodigestore che dovrebbe essere realizzato in via Frassino, al confine fra i due comuni. Conferenza dei servizi prevista per domani.

Lunga e precisa la critica: dalla scarsa trasparenza, al rischio di problemi odoriferi perché la tecnologia ha ridotto ma non eliminato le emissioni. Criticata la scelta dell'area perché attualmente agricola e non lontana dai centri abitati, a rischio quindi la qualità della vita dei cittadini. Inoltre viene citato come gli impianti attualmente realizzati possono già ora smaltire il 44% dei rifiuti prodotti in regione. E ancora: i comuni di zona devono avviare un piano di risanamento dell'aria e questo impianto non va in quella direzione.