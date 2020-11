Da San Germano Chisone una corsa supplementare per gli studenti delle medie di Villar Perosa

In seguito all'ordinanza n.132 emessa dalla regione Piemonte venerdì 30 ottobre, che prevede l'obbligo di riduzione del 50% delle presenze a bordo dei mezzi di trasporto, l'amministrazione comunale di San Germano Chisone ha dovuto impegnarsi rapidamente per organizzare una corsa supplementare per garantire a tutti gli studenti delle scuole medie di Villar Perosa di poter raggiungere l'istituto.

La nuova corsa interessa da domani mattina i ragazzi delle fermate di piazza XX Settembre (di fronte al Frizzy Bar) e di Via Guido Vinçon ( di fronte al negozio DaPatty) che dovranno radunarsi al pilone alle ore 7:05 con arrivo previsto a Villar alle 7:20. Sarà garantita dall'istituto l'accoglienza anticipata.

Gli studenti a cui è destinata la corsa straordinaria non potranno in alcun caso usufruire di quella ordinaria.