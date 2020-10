Scuole superiori: da lunedì 2 DAD al 100 per cento, posti dimezzati su bus e treni

Da lunedì 2 novembre nelle scuole secondarie superiori l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a dstanza, fino al 24 novembre, per tutte le classi del ciclo di istruzione. Lo ha deciso oggi Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte.

Per il trasporto pubblico di linea urbano, così come per il trasporto pubblico di linea extraurbano e ferroviario - recita la delibera regionale - è consentito un coefficiente di riempimento "non superiore al 50 per cento dei posti consentiti".