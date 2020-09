È arrivato a Campiglione Fenile il Governatore del Piemonte Alberto Cirio. Ad attenderlo, per il primo giorno di scuola in un edificio in cui sono stati eseguiti importanti interventi di ristrutturazione e di adeguamento alle normative antisismiche, oltre al sindaco Paolo Rossetto, la dirigente scolastica Beatrice Russo, il senatore Caffaratto, Alpini ed autorità anche dei paesi vicini. Cirio è poi atteso a Cumiana. Foto Manuela Miè.