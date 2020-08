Fenestrelle, teatro al Forte con “Attenti al lupo”

Giovedì 13 il teatro torna al Forte di Fenestrelle con “Attenti al lupo” Windblow - La poesia della terra. L'appuntamento rientra nel Festival Teatro e Letteratura I due Forti, che coinvolge anche Exilles.

L'appuntamento è alle 21, nello spazio all'aperto davanti alla chiesa. L'attrice Ivana Ferri si fa interprete di un messaggio ambientalista. Uomini, piante, animali: siamo “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione. Ce lo dicono indirizzi filosofici o religiosi, ce lo dice oggi la scienza. Lo spettacolo parla della natura e del significato più profondo del rispetto per l’ambiente che ci circonda e per le relazioni tra uomini e tra uomo e ambiente.