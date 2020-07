Domenica 12 luglio "Pequerel è viva" inaugura la panchina gigante

Il gran giorno per Pequerel si avvicina: domani, domenica 12 luglio, alle ore 11, arriverà il momento dell’inaugurazione della Big Bench, la panchina gigante installata dall'associaizione "Pequerel è viva" nella borgata di Fenestrelle sotto la protezione del gigantesco paravalanghe del 1716.

Alla manifestazione parteciperanno anche il parroco di Fenestrelle, il sindaco Michel Bouquet, il presidente nazionale dell’Uncem Marco Bussone, i consiglieri regionali Valter Marin e Monica Canalis, alcuni sindaci della Val Chisone, il vicepresidente di Confagricoltura Guido Oitana, il direttore di Coldiretti Torino Michele Mellano e il presidente della Cia Piemonte Gabriele Carenini.

Durante la giornata sarà possibile visitare per le vie di Pequerel la mostra fotografica “Viaggio nelle borgate alte” curata da Ludovico Chiattone. Dalle ore 12,30 i partecipanti potranno ritirare il “Pic Nic con vista” al costo di 15 euro (prenotando entro l’8 luglio ai numeri 338 753.7076 e 366 485.0070).

Siccome l’associazione non potrà fornire i posti a sedere in osservanza della normativa vigente anti Covid-19, ogni partecipante potrà trovare il proprio punto panoramico per mangiare, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. « Il ricavato della giornata – spiegano gli organizzatori – verrà utilizzato per proseguire i lavori di migliorie della borgata».