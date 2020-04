Previsioni 21-23 aprile: prima il maltempo, poi il bel tempo!

Ormai da diverse ore è in atto questa fase di forte maltempo per il pinerolese, con precipitazioni continue e di intensità generalmente moderata o a tratti intensa a ridosso dei monti. Nubi e precipitazioni sono e saranno ancora spinte fino a domani verso il Piemonte da correnti umide e miti di Scirocco; esse sono attivate da un complesso sistema depressionario centrato intorno alla Sardegna, con un doppio minimo di pressione atteso nelle prossime ore ed evidenziato nella cartina sottostante, mostrante i venti ed i valori di umidità dell’aria previsti per la prossima notte alla quota di circa 1500 metri:

Si notano i due minimi di pressione nei pressi della Sardegna, con correnti da SE in risalita dal sud Italia verso il Piemonte, dove accumuleranno molta umidità apportatrice di precipitazioni (colore viola). E’ anche da sottolineare l’imminente arrivo di aria piu’ fredda ma secca dai quadranti orientali verso la Valpadana, che tra domani e mercoledì prenderanno il sopravvento sulle correnti di Scirocco portando un certo calo termico e soprattutto un deciso rasserenamento del cielo, prima sul Triveneto e poi nella notte su mercoledì anche sulle nostre zone.

Pertanto i fenomeni sono previsti durare fino al tardo pomeriggio di domani o al piu’ in serata, seppur già da domani pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad indebolirsi a partire dalle zone di pianura piu’ lontane dai monti. I primi “spifferi” dell’aria fredda da est alle medie-basse quote, che inizialmente di sovrapporranno alle correnti sciroccali, faranno calare già nelle prossime ore la quota neve portandola di poco sotto i 2000 metri. Le temperature minime di domani saranno in leggero calo rispetto a stamattina, con valori in pianura intorno ai 10 °C e zero termico sui 1800-2000 metri; le massime non subiranno particolari variazioni in pianura mentre caleranno in quota non discostandosi dai valori della mattina. Entro la mezzanotte di domani potranno cadere piu’ di 50 mm di pioggia in pianura da inizio evento (cioè ieri pomeriggio) ed oltre 100 mm nelle zone pedemontane e montane piu’ a ridosso della pianura; l’accumulo nevoso sarà evidente solo oltre i 1800-2000 metri, con 10-20 cm di neve a 2000 metri e valori vicini al mezzo metro a 2500 metri.

Come già accennato, nella notte tra domani e mercoledì nubi e precipitazioni tenderanno ad “arroccarsi” sulle zone montuose tra torinese e cuneese mentre il cielo andrà rapidamente a rasserenarsi altrove. Entro mercoledì mattina il miglioramento interesserà tutto il pinerolese, col sole nuovamente protagonista per l’intera giornata ma temperature su valori contenuti causa il residuo afflusso di aria fredda da est: infatti le minime in pianura scenderanno diffusamente sotto i 10 °C, con punte vicine ai 5 °C nelle zone di aperta campagna lungo il Po, mentre le massime non dovrebbero riuscire, se non localmente, a toccare i 20 °C.

La giornata di giovedì sarà anch’essa caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto, grazie alla nuova affermazione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. La cessazione delle correnti orientali in Valpadana permetterà alle temperature massime di ritornare su valori miti tipici del periodo, di poco superiori ai 20 °C in pianura; le minime invece risulteranno piuttosto frizzanti, ben sotto i 10 °C in pianura e con punte anche inferiori ai 5 °C nelle solite zone.