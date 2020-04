Covid 19: primi due casi positivi nel Comune di Porte, C.O.C. aperto

Anche a Porte si registrano i primi due casi di positività al tampone del Sars CoV-2 (nuovo coronavirus). Il Comune all'ingresso della Val Chisone non aveva avuto casi ufficiali fino all'8 aprile, quando il sindaco Laura Zoggia aveva aperto il C.O.C. per «almeno un caso di positività al Covid-19 per il quale non si conosce la fonte di trasmissione».

All'aggiornamento di ieri - 9 aprile - la Regione Piemonte dichiarava la presenza di due casi accertati. Il sindaco ha quindi decretato l'apertura temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Palazzo Comunale, con reperibilità presso il seguente numero 335 318925, che dovrà coordinare tutte le operazioni per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione.