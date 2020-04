Pracatinat per l'emergenza Covid-19, il sindaco di Fenestrelle replica alla proposta di Merlo: «Grazie ma ho qualche dubbio»

Il sindaco di Fenestrelle Michel Bouquet commenta la proposta del sindaco di Pragelato Giorgio Merlo di utilizzare una delle strutture di Pracatinat per l'emergenza sanitaria: «Ringrazio l’On. Giorgio

Merlo e chi, come lui cerca soluzioni per garantire risposte immediate all’emergenza coronavirus, ma esprimo qualche dubbio sulla proposta».

Bouquest aggiunge: «So che già alcuni Consiglieri Regionali hanno censito strutture alberghiere e ospedaliere sull’intero territorio Regionale (compreso Pracatinat) per, eventualmente, utilizzarle, magari ricondizionate, come edifici deputati ad ospitare la quarantena dei pazienti colpiti da covid 19. Apprezzando l’intenzione di “candidare “ Pracatinat a tale scopo esprimo qualche dubbio circa i costi / benefici (non solo in termini economici) di questa operazione. Credo che esistano edifici ben più pratici dal punto di vista dell’ubicazione e quindi edifici logisticamente più funzionali. Ovviamente il mio è un pensiero personale, sono sicuro che la Regione Piemonte avrà già valutato la questione e se riterrà opportuno proseguire in tal direzione credo prenderà contatti con la proprietà e col comune per un coordinamento efficace».