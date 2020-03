Coronavirus: Salone del Libro di Torino rinviato a data da destinarsi

Rinviato a data da destinarsi. Il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma originariamente dal 14 al 16 maggio, è stato rinviato "per poter continuare a essere un punto di riferimento di questa straordinaria comunità, prima di tutto garantendo le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi espositori e del personale che vi lavora", spiegano gli organizzatori.

In coordinamento con le istituzioni e a seguito di un incontro di questa mattina con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, l’organizzazione continua a lavorare e a monitorare l’evolversi della situazione in attesa delle disposizioni che verranno varate dopo il 3 aprile. Le nuove date saranno annunciate non appena sarà possibile.