Coronavirus - Covid 19: «Una canzone per dire #iorestoacasa»

«Siamo una coppia di Pinerolo, viviamo di musica, o almeno ci proviamo. L'altra sera non riuscivamo a dormire, pensavamo a questa cosa del virus e a tutte le persone coinvolte, tutto ciò che può cambiare nella vita di ognuno di noi. Pensavamo alle mamme in gravidanza, ai bimbi piccoli, agli anziani e ai medici e infermieri che si prendono cura della salute della comunità. Per tutti loro, restiamo a casa. Ci siamo chiesti: che cosa possiamo fare noi? E così abbiamo scritto una canzone». Mauro Goia è il direttore del Coro del Duomo di Pinerolo, ma anche sua moglie, Mega Sihombing, è musicista. Così, in casa, hanno arrangiato una canzone, «in modo professionale», perché è il nostro mestiere. «È un invito a rimanere uniti e a pensare a tutti coloro che sono coinvolti nei sacrifici del momento, ma anche un augurio a tornare presto ad abbracciarci tra persone», continua Goia.

Ecco il testo del brano, che s'intitola (non a caso) #iorestoacasa

«Io resto a casa, io resto a casa, io resto a casa

Per te che sei mia figlia che verrà

Per te, piccolo mio, che non sa

Per te che spero non ti ammalerai

E per te che sai, la vita ti darei

Per te che sei mia nonna un po’ bambina

Per te che sei mio nonno in carrozzina

E per te che non sai più che cosa fare

In questo mondo che adesso è un po’ irreale

Io resto a casa, io resto a casa, io resto a casa

Per te che sei obbligato a lavorare

Per te che speri presto di riaprire

E per te che tutti i giorni all’ospedale

Con il sorriso mi difendi dal mio male

E per te che non la smetti di ballare

E per te che in tutta fretta vuoi fuggire

Ti prego fermati un secondo a ragionare

perché morire non è un verbo da sfidare

Io resto a casa, io resto a casa, io resto a casa

Per te che per un po’ dovrai abbracciare

Solo il cuscino immaginando lì il tuo amore

E non dire “Non mi possono obbligare”

Perché alla fine non sapremo chi salvare

E non pensiamo di saperne più degli altri

E non crediamo di essere noi i soli scaltri

Perché adesso qui c’è gente che dà tutto

perché domani sia un domani meno brutto

Io resto a casa, io resto a casa

io resto a casa, a casa con te …

E non dire “Vivo come ho sempre fatto”

E non pensare “Tanto poi finisce tutto”

Perché ciascuno qui ha un compito importante

Per ritornare ad abbracciarci tra la gente»