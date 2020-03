Oggi, la Regione Piemonte ha comunicato che le attività del programma regionale di screening oncologico “Prevenzione Serena” sono sospese e riprenderanno in base all’evolversi del quadro sanitario. Gli appuntamenti già fissati saranno riprogrammati e non appena possibile verrà inviata una nuova lettera d’invito. Comunque, viene mantenuta l’erogazione degli esami di approfondimento raccomandati per gli assistiti con esito positivo al test di screening.