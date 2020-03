Pinerolo: al mercato clima surreale

Clima surreale questa mattina a mercato di Pinerolo. Pochi banchi e poca gente. Soprattutto grande spaesamento. In piazza Vittorio Veneto solo banchi di alimentari così come disposto dal Comune. Gli ambulanti si sono organizzati come potevano per far rispettare le disposizioni vigenti per contenere il diffondersi del virus. In particolare sono state poste barriere (cassette, nastri) per impedire che i clienti si avvicinino troppo ai banchi con i prodotti esposti. Grande l'incertezza. Molti si chiedono se abbia senso proseguire. Il sindaco sta incontrando in piazza gli operatori per decidere se fermare il mercato sabato o introdurre nuove regle.

Intanto la Regione fa sapere che: “Poiché l’attuale situazione emergenziale relativa al COVID-19 rientra certamente tra icasi eccezionali e verificabili, le conseguenti assenze degli operatori dai posteggi, a partire dal 01/02/2020 e fino alla cessazione dell’emergenza COVID-2019, dichiarata con provvedimento governativo, non saranno considerate rilevanti ai fini della decadenza prevista per il loro mancato utilizzo delle postazioni”