L'Azienda sanitaria To 5 comunica che, differenza delle notizie comparse recentemente su alcune testate on line della cintura torinese sulla presenza di due casi di Covid 19 provenienti dalla Lombardia sull’area di rianimazione dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, i due pazienti tuttora ricoverati sono risultati negativi. Hanno altre patologie non correlabili a infezione da Coronavirus.