Covid19 - Si ferma lo sci: piste chiuse anche in Piemonte

Coronavirus: impianti sciistici chiusi e stagione finita anche per il Piemonte. Per fronteggiare l’emergenza santiaria, il decreto nazionale ha coinvolto tutte le stazioni sciistiche d'Italia.

Tra le stazioni piemontesi associate all'Arpiet, i responsabili degli impianti oggi pomeriggio hanno avuto un incontro in video conferenza e, di comune accordo, si sono omologati alle altre regioni, nell'attesa del decreto regionale poi preceduto dal documento nazionale emesso nelle prime ore della sera.

A Prali, Fausto Sanmartino, Amministratore Delegato della Nuova 13 Laghi, commenta: «Siamo sempre stati ben consapevoli della gravità della situazione, anche se gli impianti in questi giorni hanno continuato a girare. Quello che si voleva fare era, ed è stato, il grande passo affrontato tutti insieme e non avere voci fuori dal coro». Alcune stazioni sono state criticate per l'affollamento sulle piste, soprattutto nel week end; Sanmartino: «Certo, la neve fresca appena caduta, i bambini a casa da scuola, le condizioni meteo eccellenti hanno attratto i turisti e i villeggianti come se tutta la realtà scorresse normalmente. Ma non è così e lo sappiamo. Inoltre, il mondo della neve non è solo impianti da sci ma tutto un enorme indotto fatto di alberghi, attività e negozi e quindi occorreva avere un accordo unisono con tutte le associazioni, prima di chiudere».