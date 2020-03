Negli ospedali piemontesi aumentano i letti dedicati alla cura del Covid-19

In Piemonte aumentano i posti letto dedicati al trattamento di chi è affetto dal Covid-19. «Al momento siamo coperti fino a 600 casi di contagio». Lo ha affermato poco fa l’assessore alla Sanità Luigi Icardi facendo il punto sulla situazione Coronavirus in Piemonte. Icardi ha annunciato che l’ospedale di Tortona è stato svuotato da tutti gli altri pazienti e da oggi sarà dedicato unicamente al trattamento del virus.

I numeri in tutta la regione: 61 persone positive al test di cui 41 in isolamento fiduciario, 14 ricoverate nei reparti di malattie infettive e 5 in terapia intensiva. Il focolaio maggiore resta nell’astigiano, mentre in provincia di Torino sono solo 6 i casi positivi. I tamponi in corso di analisi sono 30, quelli già risultati negativi sono complessivamente 391.

In seguito al piano ospedaliero predisposto oggi, salgono a 64 i letti dedicati alla rianimazione dei malati Covid-19 e 88 quelli pre e post rianimazione. In base alla percentuale di malati che necessitano il ricovero, ha detto l’assessore, il Piemonte al momento è in grado di sopportare fino a 600 contagi. «Ma siamo pronti ad aumentare: monitoriamo la situazione di ora in ora», ha specificato Mario Raviolo, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Piemonte 118.