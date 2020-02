Coronavirus -Covid 19: il numero di test effettuati in Piemonte e i risultati

FDurante la conferenza stampa dell'Unità di crisi, l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha riferito i numeri aggiornati della situazione Piemontese rispetto al coronavirus. Nella nostra regione sono stati effettuati complessivamente 308 test, igli esiti negativi risultano 239, quelli positivi sono 45,mentre quelli in corso attualmente sono 19 i ricoverati in ospedale sono 7, mentre 36 in isolamento fiduciario domiciliare ( gli anziani proveneinti da Alessio). Ad altri sei piemontesi attualmente in Liguria sono stati effettuati i test ma non si hanno ancora gli esiti. Anche loro veranno riportati in Piemonte, dove resteranno in isolamento fiduciario presso una caserma militare in attesa dei risultati dei test. I casi positivi piemotnesi sono tutti originati da contatti con persone provenienti dalla Lombardia, in Piemonte non ci sono focolai piemontesi.