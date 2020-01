Weekend ed Epifania soleggiate!

Continuano senza soluzione di continuità le condizioni stabili e soleggiate dovute alla costante presenza anticiclonica sull’Europa centro occidentale, in un contesto termico sopra media a tutte le quote, parzialmente occultato dall’inversione termica in pianura nelle ore notturne.

Le prossime 72 ore, Epifania inclusa, continueranno su questa linea con disturbi assenti dopo l’innocua nuvolosità di oggi. Inoltre, nella giornata di domani, correnti più secche da nord ovest porteranno ad un temporaneo aumento della ventilazione. Tuttavia i venti di Foehn resteranno per lo più limitati alle vallate e dovrebbero interessare solo le pianure del nord Piemonte. Da segnalare una ventilazione a tratti forte solo sui rilievi, in cessazione tra Domenica e Lunedì.

Per domani le temperature saranno quindi in aumento a tutte le quote, complice l’effetto favonico per le correnti da nord ovest. Nuovo sensibile calo termico per la giornata della Befana, con valori minimi di alcuni gradi sotto lo zero.

Buon weekend a tutti!