La Città metropolitana cerca il comandante del nuovo Corpo di polizia locale

Scade martedì 7 gennaio il termine per presentare le candidature a diventare il primo comandante del nuovo corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Torino. L'incarico non è dirigenziale e scadrà con il mandato elettivo dell'attuale sindaco metropolitano.

LE FUNZIONI

Iistituito ad ottobre dal Consiglio metropolitano, il nuovo Corpo di polizia locale è nato per per svolgere una lunga serie di attività: educazione, prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, attività ispettiva e di vigilanza su qualità dell’aria e delle acque, in materia di rifiuti, energia, aree protette e siti Rete Natura 2000, incendi boschivi, cave e attività estrattive, animali da affezione, trasporto privato sulla viabilità metropolitana, rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale, tutela e gestione della fauna, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline su funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di caccia e pesca, attività e controlli inerenti la fauna selvatica, raccolta funghi e minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico e sicurezza degli sport montani, polizia idraulica, frodi in ambito vinicolo e rilascio dei certificati di iscrizione all'anagrafe vitivinicola.

IL COMANDANTE

Non si tratta di un incarico dirigenziale; è richiesta la laurea ed una esperienza almeno quinquennale con funzione di comandante di polizia municipale o locale di categoria D o di vicecomandante con responsabilità diretta su almeno 25 unità di personale. La selezione pubblica è per una assunzione a tempo determinato: la durata del rapporto di lavoro è pari al periodo restante del mandato elettivo del sindaco metropolitano, quindi con scadenza a metà del 2021.

LA SCADENZA

Le candidature devono pervenire entro le ore 12 di martedì 7 gennaio 2020 tramite posta elettronica certificata, oppure raccomandata postale o anche presentate a mano negli uffici di corso Inghilterra 7 prestando attenzione alla chiusura totale della sede il 27 dicembre.

Bando e modulistica su https://bit.ly/2ScRfFM