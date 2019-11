Volley A2 donne, splendida rimonta Pinerolo: successo al tie break in Friuli

Sesta giornata di volley serie A2 femminile per Pinerolo. A Martignacco, in provincia di Udine, Eurospin Ford Sara fa festa al tie break.

Giocatrici di Marchiaro capaci di vincere con autorevolezza il secondo set, 18-25, dopo una prima frazione andata alle friulane per 25-23. Martignacco non consentiva il tentativo di recupero avversario e saliva sul 2-1. Al 25-16 seguiva però una bella reazione pinerolese, materializzatasi in 4 punti di vantaggio (8-12) annullati da un break di 5-0. Ma l’Eurospin Ford Sara si rimetteva prontamente in carreggiata e con il 22-25 approdava al quinto set. Nel punto a punto del tie-break Zago e compagne spezzavano l’equilibrio facendo leva su entusiasmo e concentrazione.