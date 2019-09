Pinerolo Pedala, domenica 29 le due ruote sono padrone della città

Dopo il rinvio a causa del maltempo, domenica 29 si attende una nutrita partecipazione alla Pinerolo Pedala, classico appuntamento con ritrovo ed iscrizioni dalle 8, partenza alle 9, in piazza Vittorio Veneto. La Pro Loco ha anche dato vita ad un articolato complesso di punti vendita, adesioni a 8 euro e 7 per i soci, dai 5 ai 14 anni 5 euro gratis per under 4. Al termine dell’iniziativa Pasta Party alle 12 in zona partenza e arrivo. Pinerolo Pedala sostiene attivamente la ricerca, parte del ricavato dalla vendita dei numeri sarà devoluto all’associazione AMA.LE e alla ricerca sulle mutazioni del gene IQSEC2. Il percorso tocca Corso Porporato, Via Rossi, Piazza Marconi, Via del Pino, Via del Duomo, Piazza Duomo, Via Trento, Piazza S. Croce, Via dei Mille, Via S.Michele, Via Asiago, Via Novarea, Via Saluzzo, Piazza Barbieri, Corso Torino, Corso Bosio, Via Vigone Via Carutti, Via Bignone, Corso Torino, fino al Podio, Corso Torino, Piazza Garibaldi, Via Martiri del XXI, Strada al Colletto, Via Papa Giovanni XXIII, Via Boselli, Viale Cavalieri d’Italia, Via Cambiano, Via Rossi, Corso Porporato. Ospite speciale della manifestazione il corridore professionista Jacopo Mosca.