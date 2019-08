Piossasco: aperitivo al tramonto a Casa Lajolo

Domenica 25 agosto come consuetudine, Casa Lajolo, dimora storica di Piossasco, che sorge nel cuore dell’antico Borgo di San Vito, apre le porte al pubblico e organizza visite guidate alla villa, all’orto e al giardino. Le visite inizieranno alle ore 10,00 e proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Poi, a partire dalle ore 18,30 la giornata si concluderà in giardino con l’ Aperitivo al tramonto. Un momento di relax per godere insieme di un’ora speciale della giornata. L’appuntamento è su prenotazione scrivendo a info@casalajolo.it . Costo dell'aperitivo: 8€. Orario di apertura: 10-13; 14,30-18. Ingresso alla villa e al giardino con visita guidata: 6€, ridotto fino a 25 anni: 4€. Bambini fino a 10 anni e Abbonamento Musei Piemonte: ingresso libero