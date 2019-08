Per chi resta in città, il weekend offre a Pinerolo un nuovo appuntamento con "Far rivivere l'usato", il mercatino di vendita e scambio che si svolge lungo il viale Cavalieri di Vittorio Veneto parallelo a via Lequio. Per tutta la giornata di domenica 18 agosto i viali saranno costellati di bancarelle e proposte all'insegna del riuso.