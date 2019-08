Weekend di sole dopo qualche temporale!

Una bella settimana senza gli eccessi termici di questa estate si sta ormai per concludere, ma il passaggio al fine settimana a tratti potrebbe essere un po' turbolento. Si sta infatti avvicinando all'arco alpino una debole perturbazione che condizionerà le prime ore. Nonostante il fronte perturbato non riuscirà ad oltrepassare le Alpi, il flusso più fresco ed instabile porterà un discreto rischio di temporali tra la nottata odierna ed il pomeriggio di domani.

I primi rovesci e temporali sono già in atto sull'alto Piemonte, che resterà la zona favorita a vedere precipitazioni questa notte. Domani pomeriggio invece, dopo una mattinata per lo più nuvolosa o comunque con poche occhiate di sole, dovrebbe essere il turno anche del pinerolese e torinese. Non si tratterà di fenomeni estesi o particolarmente forti, anche localmente qualche temporale intenso non è da escludere. Entro la serata il tempo migliorerà, da segnalare possibili raffiche di Foehn in valle con marginale interessamento delle pianure.

Sabato e Domenica saranno invece due belle giornate di sole, salvo la classica attività cumuliforme sui rilievi che a meno di brevi rovesci dovrebbe rivelarsi innocua.

Temperature stabili nei valori massimi, intorno a 30 °C, in leggero calo le minime.

Buon weekend!