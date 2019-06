I soccorritori del 118 stanno intervento in questi minuti con l'elicottero di Cuneo a Villafranca Piemonte dove un 30enne è rimasto ferito da un bovino. Dai primi accertamenti pare che l'uomo si trovasse in strada Faule, nei pressi di una cascina, quando il bovino lo avrebbe incornato procurandogli una ferita. I sanitari stanno arrivando in codice giallo sul posto, alla periferia del paese.