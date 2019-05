Nuovo weekend, nuova instabilità!

Continua la “maledizione del weekend”, che ormai come fosse un rituale ci concede il sole nei giorni lavorativi per poi obbligarci a passare un fine settimana con il maltempo. Le tempistiche di questo nuovo peggioramento non ci saranno infatti favorevoli, perchè già da domani le condizioni meteorologiche assumeranno caratteristiche di instabilità per poi peggiorare ulterioremente nella giornata di Sabato.

La colpa sarà dell’ennesima perturbazione di questo mese di Maggio, che dall’Atlantico punterà verso il nord Africa.

Il suo passaggio lungo il territorio francese attiverà i primi rovesci e temporali nel pomeriggio di Venerdì, lungo tutta la fascia occidentale della regione. Il tutto avverrà comunque in una giornata abbastanza soleggiata e mite, con locali passaggi di velature e qualche nuvola in più solo sui rilievi. In serata poi la nuvolosità andrà ad aumentare, perchè il vortice di bassa pressione nel suo movimento verso il Marocco richiamerà correnti più umide ed instabili verso il Piemonte. La giornata di Sabato sarà quindi la peggiore del weekend, con cielo costantemente nuvoloso e temperature in calo di qualche grado, con valori massimi intorno ai 16/17 °C. Le precipitazioni, sempre sottoforma di rovescio e temporale, saranno più intense e diffuse ma come sempre in questi casi risulteranno discontinue e non omogenee.

Resta invece ancora da decifrare al meglio la giornata di Domenica, in parte probabilmente interessata da un temporaneo miglioramento con schiarite anche generose specie nel pomeriggio ma sempre a rischio rovesci (meno che domani e sabato) ed acquazzoni. Temperature nuovamente in aumento.

Buon weekend!