Sestriere: 1.374 giovani atleti in pista per il 38º Uovo d'oro

La 38ª edizione dell’Uovo d’Oro Audi quest'anno anticipa di gran lunga la data accademica della vigilia di Pasqua sulle piste del Colle: la manifestazione regina per lo sci giovanile, organizzata dallo Sporting Club Sestrieres, è infatti in programma per domani, domenica 31 marzo. Per quello che è uno degli ultimi appuntamenti agonistici della stagione, a metà settimana si sono chiuse le iscrizioni a quota 1.374, un nuovo record di atleti al cancelletto di partenza sui cinque tracciati ricavati sulla pista dell'Alpette, uno per ognuna delle cinque categorie in gara dai Super Baby agli Allievi, maschili e femminili, nati dal 2003 al 2012. Saranno presenti ben 62 sci club provenienti da tutta Italia e 7 sci club stranieri in rappresentanza di Francia, Spagna e Regno Unito.

Le classifiche finali di questo slalom gigante (prime partenze al dalle 8,30 di domani mattina) andranno ad assegnare l'uovo di cioccolato gigante alla miglior società (anche lo scorso anno fu lo sci club Sestriere a dominare), oltre a ricchissimi premi di categoria e a sorteggio e, come tradizione, a tutti i partecipanti (provenienti da tutta Italia) verrà regalato un uovo di cioccolato subito dopo la linea del traguardo.

Riconfermato il patrocinio di Regione e Comune di Sestriere, oltre alla presenza dei fratelli Marsaglia, Francesca e Matteo, di ritorno dai successi sulle piste della Coppa del Mondo, che saranno a disposizione dei piccoli fans, per foto e autografi, nel parterre di gara.

Nel pomeriggio si terrà l'allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese che sarà aperta dagli sbandieratori della Città di Grugliasco e si concluderà in piazza Fraiteve dove avrà luogo la premiazione.

Le ultime gare in calendario al Colle, dal 5 al 7 aprile, la prossima settimana saranno gli slalom del Criterium Nazionale Cuccioli organizzato dal Comitato Club Olimpici. Poi la stagione sciistica andrà verso la chiusura: domenica 7 gli impianti si fermeranno in tutta la Vialattea tranne a Sestriere dove i motori di seggiovie e skilift resteranno accesi fino a domenica 14