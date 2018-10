Pinerolo: scuole chiuse! Ma è uno scherzo

"ATTENZIONE: gira una falsa notizia che il Sindaco di Pinerolo domani chiuderebbe le scuole per allerta meteo. LA NOTIZIA È FALSA. L'allerta meteo è di livello 1 e domani le lezioni saranno normalmente garantite! Fate girare per favore, che ci stanno tempestando di chiamate!". E' quanto scrive il sindaco di Pinerolo sulla sua pagina Facebook in risposta a chi, nel pomeriggio, ha tempestato di telefonate il centralino del Comune per sapere se fosse vero che domani le scuole sarebbero rimaste chiuse. Come affermato dal sindaco la notizia è priva di ogni fondamento, ed è nata da uno scherzo ben orchestrato, utilizzando la rete e taroccando una vecchio articolo de "La Repubblica" relativo alla cronaca di un evento alluvionale del passato.