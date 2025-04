A Candiolo l'omaggio agli ex sindaci, le minoranze declinano l'invito per protesta

Domenica 27, alle 11.30 presso il Municipio di Candiolo, si terrà una cerimonia di ringraziamento per tutti i sindaci e le sindache dal dopoguerra ad oggi.

Un modo per accogliere l’invito, rivolto a tutti i Comuni, che la Regione Piemonte ha espresso a febbraio affinché «aprissero le porte dei Palazzi comunali ai cittadini, per una visita durante la quale far conoscere la storia di quegli edifici, rendendo omaggio, con una breve cerimonia, nonché con la consegna di una pergamena o di una presente, a tutti i Sindaci e le Sindache dal dopoguerra ad oggi, per ringraziare loro o il loro famigliari, quali “sentinelle” della nostra Repubblica».

Alla cerimonia non parteciperanno, però, i consiglieri comunali all'opposizione ("Candiolo Adesso" e "Candiolo Attiva”), i cui esponenti hanno dichiarato di ritenere «incoerente l’atteggiamento della maggioranza: ciò a fronte di alcune nostre interpellanze (come quella circa il progetto del futuro argine sul Chisola) e di petizioni dei cittadini su cui, ad oggi, non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. Questo non ci sembra un segnale di apertura nei confronti dei candiolesi, ma di chiusura verso la cittadinanza».

Approfondimento nel prossimo numero in edicola.