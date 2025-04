Grosso Tende: tradizione e innovazione nel settore delle protezioni solari

Presente con successo da oltre 40 anni sul mercato delle protezioni solari, l’azienda Grosso Tende ha sempre basato la propria politica produttiva e commerciale su tre elementi fondamentali: la qualità dei propri prodotti; la continua ricerca nell’innovazione sia a livello tecnologico che sul piano estetico; il servizio verso il cliente pre e post vendita.

Il cambio generazionale ha reso la Grosso Tende un’azienda giovane e dinamica che, avvalendosi di personale altamente qualificato, si impegna a selezionare con cura i migliori marchi al servizio dell’outdoor, con un occhio di riguardo al design e all’innovazione. Opera in tutto il nord-ovest in Liguria e in Costa azzurra, la sua sede è in Via Ettore Bignone, 81 a Pinerolo (TO).

Grosso Tende studia e progetta soluzioni su misura per ogni singola esigenza. Ogni soluzione può essere realizzata su progetto: il cliente può fornire i disegni esecutivi o delegarli all’Azienda, che avvalendosi di professionisti qualificati, studia e progetta la soluzione più adatta alle Vostre esigenze.

La posa in opera di tutti i prodotti viene esclusivamente effettuata dal personale tecnico specializzato, che partecipa costantemente a corsi di formazione e aggiornamento.

L’assistenza post vendita viene garantita, la Grosso Tende non si limita a chiudere un ordine ma crea un rapporto di fiducia con il cliente. Si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutte le installazioni.

La politica produttiva e commerciale dell’azienda si basa su due elementi fondamentali: la qualità dei prodotti, made in Italy e made in Europe, certificati CE e la continua ricerca nell’innovazione sia a livello tecnologico che sul piano estetico.

La Grosso Tende ed il suo staff hanno come principale obiettivo quello di fornire servizi efficienti e di qualità. L’etica professionale è alla base dei rapporti tra l’azienda ed il cliente. La cordialità è il fondamento con cui instaurare un rapporto basato sulla fiducia.

Oltre 40 anni di attività sono un arco di tempo che ha potuto dimostrare la capacità dell’azienda di stare sul mercato con un crescendo di consensi da parte dei clienti. Affidarsi alla Grosso Tende vuol dire mettersi nelle mani di professionisti con un ampio bagaglio di esperienze. L’efficienza e la qualità prima di ogni cosa.



Per consultare i cataloghi: https://www.grossotendepinerolo.it”