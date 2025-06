Il nuovo presidente-imprenditore di Monviso Volley lancia un appello alle aziende del territorio

Martedì 17 giugno 2025 alle ore 21 a Villafranca Piemonte workshop per imprese, enti e Istituzioni. Il direttore generale del Monviso Volley Giovanni Fattori e il presidente Enrico Galleano Martedì 17 giugno 2025, alle ore 21, presso il Grande Teatro di Villafranca Piemonte, Monviso Volley organizzano il workshop dal titolo “Sport, impresa e territorio. Costruire valore insieme”. L’evento è rivolto a imprese, enti e istituzioni del territorio, invitate a conoscere da vicino il progetto della società sportiva e scoprire in anteprima le prime novità della stagione 2025/26, anche grazie alla presenza di Yasmina Akrari e Silvia Bussoli, atlete simbolo della squadra che milita nel campionato nazionale di serie A1 di volley femminile. Dati i posti limitati, chi è interessato a partecipare è invitato a confermare la sua presenza prima possibile scrivendo una mail a [email protected].

“Abbiamo voluto chiamare a raccolta le imprese del territorio per costruire insieme un futuro fatto di giovani, comunità e visione – spiega Enrico Galleano, presidente di Monviso Volley e amministratore delegato di Bus Company -. Sulla grafica dell’evento abbiamo scritto che con passione, disciplina e determinazione tutto è possibile: per continuare a sognare sulle strade dello sport, il progetto sportivo che unisce Pinerolo, Saluzzo, Villafranca e tutti i territori alle pendici del Viso ha bisogno di una rete più grande, di un territorio che scelga di esserci, di sostenere, di crederci. C’è bisogno del cuore pulsante delle imprese locali, che vogliono restituire al territorio ciò che ricevono e che vedono nello sport un veicolo potente per parlare di valori, formazione, fiducia, orizzonti”.

Monviso Volley non è solo una squadra di pallavolo che gioca nella massima serie a livello nazionale, ma è anche un progetto educativo, sociale e culturale che può contare anche su un settore giovanile in continua espansione, salito in serie B2, e un gruppo Special Olympics che ricorda ogni giorno come il senso più profondo dello sport sia includere, non escludere. Non per nulla, il progetto è nato da un simbolo che non ha bisogno di presentazioni, il Monviso. Dall’alto dei suoi 3.841 metri, si vede da ogni angolo del territorio, fermo e immenso a ricordare chi siamo e quanto in alto possiamo arrivare. Monviso Volley nasce con lo stesso spirito: unire ciò che troppo spesso è diviso, dare voce a un territorio intero, crescere giovani atlete e costruire una comunità che va oltre il campo da gioco. “Chi produce valore a Pinerolo, a Saluzzo, in Val Pellice, Val Chisone nelle valli del Cuneese e della cintura torinese – continua Galleano – sa cosa vuol dire costruire qualcosa che resti. Monviso Volley è questo: un investimento a lungo termine sulle persone, sui giovani, sulla crescita condivisa. Non cerchiamo solo sponsor, ma alleati. Vogliamo costruire una rete che dia spazio a chi produce, chi educa e chi sogna, perché un progetto diventa grande quando riesce a coinvolgere tutti. Sostenere Monviso Volley significa entrare in un network di relazioni, visibilità e valore condiviso. Vuole essere un’opportunità per farsi conoscere e per raccontarsi attraverso uno dei linguaggi più autentici e trasversali: quello dello sport”.

Le atlete Yasmina Akrari e Silvia Bussoli interverranno al workshop del 17 giugno.