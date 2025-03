Auto fuori strada sulla Provinciale tra Virle e Osasio: un morto e due feriti

Schianto mortale, oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla strada Provinciale 138 al confine tra Virle e Osasio.

E' qui che il conducente di una Volkswagen Polo, su cui viaggiava insieme ad altre due persone, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada.

La vettura è poi piombata contro un ponticello che costeggia la Provinciale. L'impatto è stato violentissimo. Un uomo è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del medico dell'elicottero di Azienda Zero Piemonte, arrivato sul posto per i primi soccorsi.

Gli altri due giovani a bordo dell'auto sono stati elitrasportati, entrambi in codice giallo, presso l'ospedale CTO di Torino. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco e la squadra 51 per liberare i feriti e affidarli ai soccorritori. Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Moncalieri ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

La strada Provinciale al momento è chiusa per agevolare l'intervento dei soccorritori.