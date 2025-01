Valle Po: gli asili di Barge (S. Martino) e Martiniana non chiuderanno

Le scuole dell’infanzia di S. Martino di Barge e di Martiniana non rischiano la chiusura. La notizia falsa si è diffusa nei giorni scorsi a causa di un articolo pubblicato da La Guida, settimanale del Cuneese, e ha destato preoccupazione nelle famiglie di Barge e Martiniana Po.

Le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026 inizieranno il 21 gennaio. «In un periodo in cui le famiglie devono decidere in quale scuola iscrivere i propri figli - commenta la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Barge, Amalia Lenti - questa notizia falsa rischia di metterci in difficoltà».

L’articolo de La Guida cita un documento della Provincia di Cuneo in cui le scuole dell'infanzia di Martiniana e di Barge, che tecnicamente si chiamano “Punti di erogazione del servizio”, risultano aperti «In deroga». In Piemonte per legge questo tipo di scuole dell'Infanzia deve avere almeno 20 alunni per essere mantenuto. Lo stesso documento della Provincia riferisce, e i dirigenti scolastici lo confermano, che a Barge S. Martino il prossimo anno scolastico sono previsti 23 alunni, a Martiniana 25.

«La comunicazione - dicono il sindaco di Barge Ivo Beccaria e l’assessora all’Istruzione Monica Veglia - è totalmente errata e falsa. Per l’a.s. 2025/2026 è confermato il funzionamento delle sei sezioni della scuola infanzia di Barge Capoluogo e delle due sezioni frazionali di San Martino e Crocera. Inoltre è ferma volontà dell’Amministrazione Comunale mantenere funzionanti e attive non solo le sezioni di Barge Infanzia Capoluogo ma anche le scuole frazionali di San Martino e Crocera, come dimostrato dagli importanti investimenti economici degli ultimi anni».

Anche il sindaco di Martiniana, Valderico Berardo, smentisce in modo categorico. «Non so come la nostra scuola sia finita nell’elenco delle scuole in deroga. Abbiamo tranquillamente i numeri per rimanere aperti senza bisogno di deroghe».

