Volley A1 femminile, Pinerolo fa soffrire Scandicci: finisce 1-3 una gara spettacolare ed equilibrata

Conquistare punti contro Scandicci non era facile. Reduce dalla vittoria esterna al tie-break contro Vallefoglia, Pinerolo se la gioca alla pari e merita applausi a scena aperta, vincendo in modo autorevole il primo parziale per poi cedere nell'economia di due frazioni entrambe equilibrate, specie la prima quando il 22-20 aveva fatto credere che vi fosse la possibilità di far proprio anche il secondo set. Prova di carattere di una Wash4green mai doma, che costringe al massimo sforzo le toscane, guidate da Kate Antropova, lei che si è trovata di fronte la compagna di Olimpiade Carlotta Cambi. I numeri dicono di una gara molto equilibrata, con 11-11 nei muri e 9-9 negli ace. Prova realizzativa eccezionale di Smarzek e Antropova, entrambe a 28 punti. Una sera di sport che fa capire quanto le pinelle siano sulla buona strada per affermare le loro potenzialità.

PRIMO SET

Il primo set vede maturare quattro palle set e Pinerolo sfrutta la seconda. Il 25-21 lo sigla Perinelli, al termine di una frazione che le locali approcciano benissimo(7-3), proseguendo nel segno della continuità e della gestione del vantaggio. CI sono efficaci soluzioni offensive della Wash4green (sale in cattedra Smarzek)e c’è la sostanza caratteriale mostrata contro Vallefoglia, che dal canto suo ha portato al tie-break Milano all’Arena di Monza. Non facile per Scandicci prendere le contromisure.

SECONDO SET

Il secondo parziale nel segno di uno 0-3 trasformato in 5-5 dalla ispiratissima schiacciatrice polacca, già a quota 10 punti. Bajema e Antropova, attesissima, sorreggono le toscane nel break(6-13)quanto meno interrotto da Bracchi e dal muro di Sylves, brava al centro. Ma Savino Dal Bene eccelle al muro e cerca l’1-1. Smarzek confeziona però il 22-20 della speranza per le ragazze di Marchiaro, fino al 25°punto a 23 delle giocatrici di Gaspari.

TERZO SET

Botta e risposta in avvio di terzo set, quindi mini-allungo Scandicci subito rintuzzato(11-11 con ace di Bracchi). Esplode il Pala Bus Company al 14-14 a tutto braccio, premessa al vantaggio siglato da Akrari, in piena trance agonistica come Smarzek, che mette tre punti tra PInerolo e Savino Del Bene. Un tesoretto la cui tutela significherebbe spremere punti. L’ace di Antropova fa invece 21-21. Una battaglia accesa fino al 23-23, set ball di Scandicci che viene sfruttato.

QUARTO SET

Antropova con un turno di battuta devastante porta le sue a 3-7, anche se siamo nelle prime fasi di un nuovo episodio. Marchiaro gioca la carta Perinelli, mentre arriva il monster block dell’8-8 per procedere gomito a gomito. Al centro Pinerolo trova punti e non solo: muro di Smarzek del 14-12. Devono faticare le fiorentine, una ricezione monstre di Moro è finalizzata in modo scaltro da Sylves e arriva anche il vantaggio 19-18, tradotto però in 19-21.

nella bolgia al 23-23 prodigioso fa seguito un punto stellare di Antropova con replica di Smarzek e successivo muro a propiziare il 25-24 che è palla set pinerolese.