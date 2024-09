"Da Beinasco per il mondo": a Borgaretto un weekend di appuntamenti all'insegna della solidarietà

Sabato 28 e domenica 29 settembre piazza Kennedy a Borgaretto sarà il cuore di un grande evento solidale organizzato dalle associazioni "Persone Come Noi Onlus - Gruppo Adozioni per la Vita", "IOP Ilula Orphan Program Italia", "Oasi del Germoglio" e "San Matteo".

Con il patrocinio del Comune di Beinasco la manifestazione offrirà due giorni ricchi di spettacoli, intrattenimento e iniziative.

L’evento sarà un momento di aggregazione per presentare i progetti di cooperazione allo sviluppo promossi dalle associazioni del territorio a sostegno delle popolazioni più vulnerabili. Sarà anche un’occasione per conoscere meglio l’impegno del Comune di Beinasco nel progetto Cocopa (Coordinamento Comuni per la Pace) attivo in Burkina Faso e Senegal.

Il programma prevede una varietà di spettacoli: dal teatro ai concerti, dalle esibizioni di danza alla magia e al cabaret. Il momento clou sarà domenica sera, con il concerto del Free Voices Gospel Choir, che si terrà presso l’auditorium Giacalone.

Durante tutta la durata dell'evento i partecipanti potranno visitare una mostra fotografica, esplorare mercatini e gustare le proposte culinarie nell’area food & drink.

Sabato sera sarà possibile partecipare all’apericena, mentre domenica a pranzo verrà servito un semplice, ma gustoso, "pasta e basta". Per i più piccoli e per le famiglie sono previste attività ludico-ricreative, curate dalla Croce Rossa di Beinasco.

L’iniziativa è frutto della collaborazione con numerose associazioni tra cui Fidas, Piar, Soms, Pro Loco, Alpini di Borgaretto, Cantandò, Tamra e parrocchia Sant'Anna di Borgaretto.