Villafranca: oggi l'inaugurazione della Sagra dei pescatori

Paese di fiume per antonomasia, Villafranca ha aperto ieri sera la sua tradizionale Sagra dei Pescatori con una cena a base di fritto misto di mare nel RistoPalatenda allestito in via Caduti per la Libertà, seguito dalla serata musicale e dal Cocktail Party. I cinque giorni di festa sono come sempre patrocinati dalla Città metropolitana di Torino e scaturiscono dall’impegno di Comune, Pro Loco, associazioni locali, comitati frazionali e Protezione Civile.

L’inaugurazione ufficiale è in programma proprio oggi, sabato 21, alle 17 davanti all’ex Monastero, con la partecipazione delle maschere ufficiali Pescadur e Pescadoira, della corale “I sociu d’la bira”, della banda musicale di Santa Cecilia e delle majorettes. Nel pomeriggio, anche le premiazioni dei concorsi associati alla Sagra (tra i quali quello fotografico intitolato “Leggermente fuori fuoco”), l’apertura degli stand commerciali e di alcune interessanti mostre, curate dagli Amici del Po, dall’associazione Liberi Pescatori, dal Parco del Monviso, da Nino Perassi e dalla famiglia Ballari. Alle 22 il momento top della manifestazione, con lo spettacolo pirotecnico musicale sul Po. Annullata invece la Fiera zootecnica prevista domani: «A causa dell'insorgere di focolai di "lingua blu", ci è sembrato corretto annullare la rassegna con esposizione di razze bovine per tutelare i nostri allevatori», ha motivato il sindaco Bottano. Sempre domani, ci sarà invece la fiera della meccanizzazione agricola, abbinata ad una rassegna dell’artigianato e dell’usato, al mercatino degli hobbisti e al raduno dei trattori d’epoca, quest’anno aperto anche ai motocoltivatori. Il Moto Day inizierà alle 9 in via Roma e proporrà un percorso turistico. Per chi ama l'arte e la storia da non mancare le visite guidate alla Cappella di Missione e al Castello di Marchierù. Dalle 9 alle 18 ci sarà anche l’evento “La Vila Comics Art& Games”, con una gara per i cosplayer (in palio due biglietti per il Lucca Comics), letture e un laboratorio per i bambini, i giochi della tradizione sotto l'ala comunale e l’allegria contagiosa dei “Sunadur d'la piola”. Lunedì 23 settembre è in programma il Mercato della Crocetta Più in Tour nelle vie del centro storico, mentre martedì 24 si terrà la tradizionale fiera commerciale. Tra gli ospiti d'onore della Sagra è annunciato un personaggio del mondo dello sport o dello spettacolo, la cui identità rimarrà top secret fino all'ultimo momento. Sull'Eco in edicola il programma completo della kermesse.

Nella foto di Bussolino, un momento della serata di ieri.