Sestriere: è andato bene il soprallugo Fis sulle piste di Coppa del Mondo in vista delle gare femminili "Audi Fis Ski World Cup" del 22 e 23 febbraio 2025

Nella giornata di ieri, martedì 25 giugno, a Sestriere si è svolto il sopralluogo della FIS in vista delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino della prossima stagione agonistica e che faranno tappa sulle piste della Vialattea sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025. Come per l’ultima edizione dell’Audi Fis Ski World Cup ospitata a Sestriere (dicembre 2022), saranno nuovamente in programma due gare femminili, un gigante ed uno slalom.

Al sopralluogo hanno preso parte i responsabili della FIS, della FISI e di Infront (azienda che detiene i diritti di marketing e TV) e hanno incontrato il direttivo del Comitato Organizzatore locale presieduto, per la quarta edizione consecutiva, da Gualtiero Brasso (nella foto al centro del gruppo).

Il sopralluogo è servito per esaminare nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi, dalla pista di gara, la classica Kandahhar G.A. Agnelli, al parterre di arrivo, per poi passare a tutte le strutture che saranno utilizzate a supporto della manifestazione.

Sono state così definite le linee guida da seguire per arrivare preparati all’evento ed organizzare nel migliore dei modi l’edizione 2025 dell’Audi Fis Ski World Cup di Sestriere.

"È per noi una grande soddisfazione poter ospitare nuovamente un evento così prestigioso – ha commentato Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere – ringraziamo la FIS e la FISI per questo alto riconoscimento e per la fiducia che ripongono nel nostro lavoro. Siamo pronti per rimettere in moto la macchina organizzativa e contiamo soprattutto, come sempre, sul coinvolgimento di tutte le Istituzioni locali e del Territorio. Siamo sicuri che il loro supporto non mancherà, in quanto solo grazie alla collaborazione di tutti sarà possibile organizzare un evento di successo e portare la migliore immagine del Piemonte e delle sue montagne in tutto il mondo".