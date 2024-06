Raduno dei Camion storici: da Pomaretto a Sestriere e ritorno con il concerto dei campanari

Sabato 15 giugno torna a Pomaretto il 5º raduno di Camion storici. « L'ambiente famigliare di Pomaretto piace - commenta l'organizzatore Renzo Gaydou - si sono iscritti poco meno di 60 mezzi dal Piemonte e da altre Regioni d'Italia come Marche, Toscana, Veneto, Liguria, Trentino. Per la seconda volta abbiamo scelto di andare a visitare Sestriere su richiesta di due terzi dei partecipanti ».

L'itinerario parte sabato mattina alle 9 dagli impianti sportivi di Pomaretto, con arrivo verso le 11 a Sestriere dove il Comune metterà a disposizione una piazza centrale del paese per poter ammirare i mezzi storici, in collaborazione con la Pro Loco. Dopo pranzo è prevista la discesa a Cesana via Sauze, visto che la Sp 23 sarà chiusa per gli ultimi lavori alla frana di Champlas du Col.

Verso le 15,30-16 la carovana ripartirà in direzione Pomaretto. La cena agli impianti sportivi della Pro Loco sarà accompagnata da musica. Domenica 16 gli autocarri saranno ancora in sosta per essere ammirati (sempre a ingresso gratuito) e alle 9,30 ci sarà il concerto del Gruppo Campanari di San Matteo della Decima di Bologna. « Sono molto soddisfatto, vederli dal vivo è veramente bello » commenta Gaydou. Il raduno si chiuderà nel pomeriggio.

Il raduno è tra gli eventi previsti nel week end che prelude alla Settimana della montagna di Pomaretto, festival giunto alla quinta edizione, il cui programma sarà aperto ufficialmente lunedì 17 agli impianti sportivi.

Sempre nel fine settimana ci sanno l'inaugurazione della Vigna di Moreno, impianto didattico presso la Scuola latina, Donne uomini con la passione della terra, presso il Ciabot tra le vigne, con degustazione di Ramìe, e la Marcia delle Valli Valdesi a Massello con 850 partecipanti.