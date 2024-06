Sanmartino confermato sindaco di Salza di Pinerolo, tra i primi eletti in Piemonte

Terminato lo spoglio delle 42 schede (71,19 % di affluenza su 59 elettori), con 2 schede nulle e 4 schede bianche e 36 voti validi, Ezio Sanmartino è stato tra i primi sindaci ad essere eletti in Piemonte. Con la sua lista "Per Salza" Sanmartino è riconfermato per il secondo mandato. Essendo la sua l'unica lista candidata al Comune, ha ottenuto il 100 per cento dei voti e avrà tutti i dieci seggi in Consiglio Comunale. Alle elezioni del 2019 aveva ottenuto i sette seggi della maggioranza, grazie al 76,60 per cento dei voti.