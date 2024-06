Affluenza alle 19: si conferma il divario tra Comuni, Europa e Regione Piemonte

Aumenta con la rilevazione delle 19 il divario nell'affluenza tra le elezioni Comunali e quelle Europee e Regionali. Per la Regione aveva votato il 47,55 dei Piemontesi. Per l'Europa l 48,65% degli elettori residenti nella Regione. Alle Comunali il 55,27%.

In provincia di Torino 54,44% degli aventi diritto ha già votato per le Comunali. Il 46,37% ha votato per le elezioni della Regione Piemonte. Il 47,47% per l'Europa.

Un po' più alta l'affluenza in Provincia i Cuneo dove il 56,43% gli elettori si sono presentati alle urne per le elezioni Comunali, il 49,95 per le Regionali, il 51,20 per le elezioni Europee.