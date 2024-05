L’aurora boreale vista dalla Val Chisone

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio l’aurora boreale è stata visibile da gran parte del mondo, anche in Italia, per via di una delle tempeste geomagnetiche più intense degli ultimi anni.

Nella foto scattata da Marco Gallian - Wild emotions in bassa Val Chisone (al confine tra San Germano e Villar Perosa) alle 22,15, il cielo illuminato di rosa.