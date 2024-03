Orbassano dice addio all'ex consigliere comunale Ettore Labella

Lutto nel mondo politico orbassanese per la scomparsa di Ettore Labella, 70 anni, ex consigliere comunale.

Si è spento nei giorni scorsi dopo aver combattuto per anni contro un tumore. Un uomo gentile, d’altri tempi. Un “signore” della politica che si era distinto per il suo modo di fare mai sopra le righe.

Venne eletto in aula prima come rappresentante di Alleanza Nazionale e poi rieletto (nel 2008) con il Pdl, salvo poi passare all’opposizione nel gruppo misto come appartenente di “Alleanza per l’Italia”. L’anno scorso si candidò nelle file di Fratelli d’Italia.

«Gli ultimi anni di sofferenza per la malattia – lo ricorda l’ex sindaco Eugenio Gambetta - lo avevano purtroppo allontanato dalla sua forte passione per la politica. Attento lettore e osservatore dei fatti sia nazionali che locali, nei momenti occasionali di incontro, purtroppo sempre più rari, ascoltavo con piacere le sue considerazioni mai banali».

I funerali si terranno questa mattina – martedì 26 marzo – alle 10,30 nella chiesa parrocchiale san Giovanni Battista di piazza Umberto I. Lascia la moglie Rosalia e i figli Giusy e Fabio.