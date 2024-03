Volley A1 femminile, grande festa al Pala Bus Company: PInerolo fa 3-0 su Trento e vola da sesta ai playoff

La voglia del Pinerolo di coronare la splendida stagione sconfina nella certezza. Finisce 3-0 ai danni della retrocessa Trentino, sinonimo di sesto posto garantito dopo i 26 turni della regular season. Una cavalcata fatta di grande continuità di risultati da parte delle ragazze di Marchiaro, riuscite nell’intento di respingere le insidie di un rilassamento proprio nell’ultimo turno. Alle 17,45 del 24 marzo la matematica certezza di storico approdo ai playoff, dopo il secondo punto di Chieri contro Casalmaggiore. Alle 17,52 Mason ci mette del suo e Sorokaite sigla il 2-0. ci mette del suo e parte il trenino dei tifosi per festeggiare l’accesso ai quarti di finale. Finisce in bolgia al Pala Bus Company, dove le locali si ripresenteranno a Pasqua domenica 31 per gara 2 di playoff(inizio in trasferta mercoledì 27).

PRIMO SET

Pinerolo prova a mettere in discesa il primo set, lanciando un segnale alle avversarie. Ed è break di 6-1 favorito da una Storck (9 punti)ispirata al servizio(2 ace), quindi Trento ricuce parzialmente il margine. Eppure la Wash4green allunga deciso(rassicurante 17-8). Progressione netta delle pinerolesi fino al 25-14 siglato da Akrari.

SECONDO SET

Il 3-6 costringe Pinerolo a rincorrere. L’ex Mason riporta le sue in scia, Sorokaite mette a segno l’8-8 ed è di nuovo vantaggio locale. Pinerolo continua ad attaccare convinta e trova altri punti in battuta e a muro, raggiungendo il 19-17. Le ragazze di Marchiaro non si distraggono e avvicinano il 25esimo punto, ma le ospiti impattano(24-24). Ecco il 26-24

TERZO SET

C’è da consolidare una vittoria da tre punti sinonimo di sesto posto. Le trentine salgono sul 3-5. Si va avanti con le pinelle che provano a rientrare ma il +2 delle giocatrici di Mazzanti regge ancora sul 14-16. Ci vuole anche la grinta di Akrari e l’ace di Cambi porta al 16-18. Arriva il 18-18 ed il muro di Akrari propizia il vantaggio. Il 22-19 fa capire che il 3-0 e ad un passo. Il 25-19 è opera di Sorokaite.