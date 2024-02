Alta Val Pellice, la Commissione Valanghe invita alla massima prudenza

A causa delle intense precipitazioni ancora in atto, la Commissione Locale Valanghe dell'Unione Montana Pinerolese invita i cittadini alla massima prudenza. «I Comuni più sensibili ai fenomeni valanghivi per storicità sono Angrogna, Bobbio Pellice e Rorà - spiega Alex Maurino, presidente della Commissione -. Visto il pericolo valanghe pari a 3/4 diramato in data odierna da Arpa Piemonte/AINEVA, ricordo quindi il divieto assoluto di transito (che permane con il pericolo valanghe da 3 a superiore) sia veicolare sia pedonale sulla viabilità montana, sentieri e strade, richiamate nelle specifiche ordinanze sindacali, in particolare proprio nei Comuni dell’Alta Valle». Si consiglia pertanto, di consultare il bollettino valanghe AINEVA prima di partire per un'escursione in montagna.

Immagine AINEVA