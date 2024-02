Pinerolo, grande partecipazione alla Fiaccolata per la pace

Grande partecipazione alla fiaccolata per la pace, che questa sera è partita da Piazza Facta e si è snodata per le vie di Pinerolo raccogliendo l’appello di Europe For Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo e Coalizione Assisi Pace Giusta. Una sfilata apartitica, come avevano chiesto i promotori (il gruppo pinerolese di Emergency e Donne contro ogni guerra), con tante bandiere della pace e striscioni delle singole associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Quello di questa sera è il primo di una serie di appuntamenti in vista dell’8 marzo, organizzati dall’assessorato alle Pari opportunità: proseguirà sabato 2 dalle 10 alle 17 nel Salone delle Feste del Circolo Sociale con il laboratorio di canti dal Sud America “La strada è femminista” organizzato dalla Corale della Valgina con l'Associazione Baco.

Domenica 3, prenderà il via alle 10,30 da piazza Vittorio Veneto "Just the woman I am" corsa-camminata di 5 chilometri a sostegno della ricerca universitaria sul cancro nell'intento di promuovere corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

Ancora domenica 3, al Salone dei Cavalieri in viale Giolitti 7 partirà alle 13 la meditazione sulla longevità con possibilità di scegliere, dalle 10 alle 18, il Nodo Concept Space di piazza Vittorio Veneto, che metterà in scaletta canti e musica per tutte le età.

In calendario anche proiezioni, talk, mostre, concerti ci accompagneranno sino al 24 marzo.

Nella foto di Dario Costantino, la fiaccolata in Via Buniva.